Entrevista con Pierce The Veil: Intoxicación, paranoia y mucha fama

Desde que Vic, Jaime y Tony asaltaron un banco y tomaron como rehén al gerente en su video para 'King For A Day', Pierce The Veil se convirtió en una de las bandas más influyentes de la escena hardcore y en lo personal en una de mis favoritas de todo el género.

En ese entonces, el emo, el screamo y el punk rock eran considerados el mainstream y los adolescentes se delineaban los ojos y se hacían expansiones enormes para ser parte del movimiento. La idea era ser tan rudo como la música misma y aglomerar las salas de conciertos para soltar un par de golpes en el moshpit.

PTV era considerado uno de los GOAT's del género y lo representaban perfecto con discos que te volaban la cabeza. Temas como 'Bulls In The Bronx', 'Hell Above' y 'Circles' pasaron a la historia como clásicos del hardcore y la voz de Vic Fuentes ponía los gritos melódicos en el mapa.

Su reconocimiento fue tanto, que después de lanzar cinco discos de estudio, ofrecer presentaciones salvajes por todo el mundo y obtener millones de reproducciones en su canal de YouTube, los californianos tomaron un descanso que los alejó del estudio por casi seis años, pero que los preparó mentalmente para soltar un material recargado en pleno 2023.

Aunque hoy en día no todos tenemos las uñas pintadas ni el fleco rojo y enmarañado, esperábamos con ansías su regreso y cuando al fin escuchamos su nuevo álbum The Jaws Of Life (2023), nos dimos cuenta de que nunca se fueron. Pierce sigue golpeando fuerte y directo a la cara.

Hola Tony, gracias por el espacio, ¿Recuerdas aquella vez en que robaron el banco para su video de 'King For A Day'? ¿Cómo viviste la experiencia?

Fue un video divertido y la idea vino de Vic. Él siempre había querido hacer un video de un atraco pues siempre le han gustado las películas de atracos y de acción, así que siempre pensó que sería genial convertir eso en un video musical. Fue muy divertido, fue uno de los pocos videos en los que hicimos algo más que solo tocar e hicimos un poco de "actuación", no sé si realmente se considera actuar lo que estábamos haciendo, pero ya sabes, estábamos en eso y no solo tocando nuestros instrumentos

Fue genial hacer un video con toda esta historia y mirándolo hoy en día pienso que éramos muy jóvenes.

Además están celebrando los primeros 10 años desde que la lanzaron...

Exacto y es una locura porque no escuchas mucho tus canciones, por lo general solo las escucho cuando las tocamos, pero hubo ese resurgimiento en Tik Tok, y he visto que mucha gente la escucha e incluso hacen video reacciones en YouTube.

Es una locura que no se siente como hace diez años. Aún me emociono cuando la escucho. Todavía puedo recordar cuando estaba sacando mezclas por primera vez o cuando escuché por primera vez la voz de Kellin. Fue muy emocionante hacer esa colaboración y es genial escucharla ahora. Todavía siento esa emoción y estoy muy feliz de que todo se haya dado.

Desde que se tomaron un descanso hace seis años los fans han estado esperando su regreso con muchas ansias ¿Qué los hizo regresar justo ahora?

Fue justo cuando pudimos. Realmente no planeamos tomarnos un descanso tan largo pero pasaron muchas cosas que iban desde el tiempo libre, la pandemia obviamente y luego tan pronto como volvimos a estar juntos después de eso, teníamos el lugar donde grabamos en Nueva Orleans y hubo un huracán que golpeó la zona.

Una vez que eso sucedió tuvimos que esperar aún más para grabar el disco. Así que se siguió aplazando nuestro tiempo más y más. Fue un reto pero intentamos volver lo antes posible.

Y es que por lo que he leído, para ustedes es muy importante el lugar en el que se encuentran para grabar, ¿No es así?

Sí, de hecho hay muchos lugares involucrados en este disco especialmente porque Vic escribe mucho por su cuenta. Sé que salió al este de San Diego porque le gustaban las zonas montañosas y pasó un tiempo en una cabaña. También sé que escribió algo en Los Ángeles y otro tanto en Seattle. Se sintió realmente inspirado ahí. Al final terminó quedándose solo en una casa que es de la banda y se quedó ahí por un largo tiempo para escribir.

También escribimos juntos aquí en San Diego. Tenemos una sala que usamos generalmente para practicar y para estar juntos. Al final del proceso, cuando entramos en el estudio en Nueva Orleans con Paul, alquilamos una casa y trajimos todo el equipo de grabación. Simplemente vivimos y trabajamos ahí por un tiempo rodeados de música todo el tiempo, así que este disco tiene piezas de todas partes.

Antes de hablar de la parte musical de The Jaws Of Life, me gustaría hablar de los statements que abordan en las canciones. En la escala del 1 al 10, ¿Cómo calificarías la salud actual del mundo o de Estados Unidos?

No sé qué número podría ponerle, pero lo que realmente queríamos transmitir con el disco, era que no importa lo mal que se ponga podemos superar muchas cosas juntos. Vimos mucha unidad después de todas las cosas malas que sucedieron en el mundo, así que tratamos de centrarnos en eso y en reflexionar sobre ello de una manera que demuestre que podemos mantenernos positivos y superar los momentos difíciles.

Pienso lo mismo y concuerdo con una descripción que leí que decía que hay momentos en los que la vida quiere enterrarte los dientes y devorarte por completo...

Es difícil para mí dar detalles sobre esos pensamientos porque son las palabras de Vic. Él escribió eso y las letras de las canciones así que esa es realmente su cita, pero este disco trata sobre muchas cosas difíciles por las que pasó y creo que eso es en lo que siempre ha reflexionado, la vida quiere clavarle sus dientes pero ha sido capaz de superarlo todo.

En cuanto a la parte musical del disco, lo único en que puedo pensar es en que va directo al rostro y con mucha fuerza, ¿Cómo siguen haciendo música con tanta energía?

Como estaba diciendo, no planeábamos que tomaría tanto tiempo grabar, así que estaba feliz de que esa energía llegara y no sentí que pasó tanto tiempo o que perdiéramos energía. Este es el tipo de música que siempre nos ha gustado hacer y lo que queríamos escuchar. Me alegro de que todavía haya gente que la disfrute, lo aprecio mucho.

¿Cómo surgió el tema 'Even When I'm Not With You' su último single que es bastante diferente al resto de las canciones del álbum?

Escribimos ese tema bastante temprano en el proceso de grabación. Se hizo antes que la mayoría de las canciones y nos aferramos a ella durante mucho tiempo. Incluso cuando terminamos el disco fue una de mis canciones favoritas y una de las que más estaba emocionado por mostrar al público. También fue una de las más aterradoras de lanzar porque era muy diferente a lo que siempre hacemos y ha sido increíble ver la respuesta porque nunca sabes si tus fans van a querer probar algo nuevo o si van a estar en contra de eso o si pensarán que estás cambiando de banda.

Ha sido genial porque estaba muy emocionado de lanzar algo que se sintiera diferente a la típica canción de Pierce The Veil. Hemos hecho canciones lentas y canciones con piano pero hay algo en este tema que se resaltó como algo genial y diferente para la banda.

Pronto saldrán de gira y lanzarán el disco. De hecho van a tocar en uno de los festivales más grandes de México. ¿Les emociona conectar nuevamente con sus fans mexicanos?

Sí, es muy emocionante volver a México porque solo hemos podido hacerlo un par de veces, pero cada vez que pasa tenemos una respuesta asombrosa. Es genial saber que tenemos fans que se preocupan por nosotros en México teniendo en cuenta que no podemos ir tan fácilmente o con tanta frecuencia como para que todavía estén ahí esperándonos. Estamos emocionados de estar de vuelta, va a ser muy divertido.