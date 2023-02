Día Nacional de Vestir de Rojo crea conciencia sobre enfermedades del corazón

(NOTICIAS YA).-En este mes de febrero nos vestimos de rojo, no por el día de San Valentín, sino para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte en los estadounidenses.

En Estados Unidos, uno de cada diez adultos sufre el riesgo de enfermedades del corazón y 1 de 3 mujeres, muere al año por una enfermedad cardiovascular. Pero sabía que son los hombres, los más propensos a desarrollar estas enfermedades. como se puede ver en estos datos por parte del condado de San Diego.

“La razón es porque le prestamos menos importancia, o no consultamos las enfermedades antes de que sea demasiado tarde. por lo general el hombre espera hasta que ya no puede nada más, con la enfermedad para buscar ayuda.” Comentó William Martínez, Médico.

El fumar, el uso de alcohol, la alta presión arterial y colesterol, son factores de riesgo clave para las enfermedades cardiacas. Casi la mitad de los adultos en los Estados Unidos tienen al menos uno.

“La panza la tenemos así por la cerveza, no por otra cosa, porque nos gusta la cerveza.” Dijo José González, residente de San Diego.

Otros factores importantes son: diabetes, dieta poco saludable, no hacer ejercicio, sobrepeso y obesidad. cerca del 80 por ciento de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse a través de la educación y cambios de alimentación.

“A mí me gusta mucho la comida mexicana y cuando trato de parar batallo, y cuando me lo como para que lo hice, pero me gusta, me gusta el sabor.” ,mencionó Fernando Hernández, residente de San Diego.

De acuerdo a datos del condado de San Diego, el cáncer y problemas del corazón son las principales causas de muerte en la región.

“Ya hasta cuando está pasando el problema es cuando se pone a reaccionar de que por no haber llevado una alimentación bien y todo eso,” dijo Antonia Uribe, residente de San Diego.

Con el fin de prevenir el índice de enfermedades crónicas en la región fronteriza, la agencia de salud del condado de San Diego y Baja California, crearon una campaña llamada, ama tu corazón.

Se trata de una colaboración donde cada año se brindan exámenes gratis de presión arterial al público en ambos lados de la frontera, para que la gente conozca los números de su presión arterial y comprenda lo que representan esos números.

La campaña ama tu corazon se llevara acabo del 11 al 19 febrero en ambos de la frontera. para obtener más información, puede visitar la pagina www.livewellsd.org