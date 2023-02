¿Qué pasó entre Anuel y Arcángel y por qué se están tirando en redes?

El pasado miércoles (15 de febrero), las redes sociales se encendieron con un nuevo beef entre dos de los artistas más grandes del momento: Arcángel y Anuel. Pero, ¿Qué pasó? Todo comenzó hace unos días cuando Anuel AA terminó su relación con Yailin "La Más Viral", lo que hizo que su enojo buscara un nuevo objetivo y terminó por encontrar a su colega puertorriqueño Arcángel.

"La Maravilla" lanzó un tema en el que lo mencionaba y le daba con todo en la frase: "Si te pones bruto te desaparezco de la faz del género urbano", lo que hizo que Arcángel reaccionara rápidamente desde su cuenta de Instagram.

Fue entonces que Arcángel hizo un live en su Instagram en el que más de 30 mil personas estaban conectadas y aprovechó para responderle a Anuel con un mensaje que seguramente a los fans de Anuel les dolió: "Yo no soy tu competencia, yo soy tu inspiración, a la competencia tuya no le llegas ni a las uñas", refiriéndose a su otro colega puertorriqueño Bad Bunny.

Pero ahí no paró la cosa, luego de esto Anuel volvió con otro mensaje en un live, en el que dijo que en efecto lo había inspirado pero que ya había pasado su tiempo: "Nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste, no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno, estúpido", dijo.

La historia de estos dos seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos días, sin embargo hay que recordar que hace años colaboraron en diferentes temas juntos e incluso eran muy buenos amigos, pero al generarse el conflicto entre Anuel y su manager Frabián Elí, la relación entre ambos fue decayendo hasta desencadenar este beef del que estamos siendo testigos.