Ana Gabriel se peleó con su público y habló sobre su retiro de la música

La cantante mexicana Ana Gabriel se convirtió en el centro de la polémica este fin de semana pues durante un show que ofrecía en Los Ángeles, California, tuvo una confrontación con el público y además mencionó que pronto dejaría los escenarios.

La cantante de 67 años de edad mencionó estar cansada de la vida pública y los escenarios y que quería dedicarse a disfrutar de su vida luego de 48 años de carrera: "Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas", dijo la cantante.

Fue durante el mismo show que un miembro del público la confrontó pues la cantante había convocado a las personas a la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo este domingo en la Ciudad de México. La cantante había mostrado su apoyo a dicha marcha pues se opone a la reforma que plantea el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionando que "tenemos que defender al INE porque de esa manera defendemos a México".

Himno nacional en el Zócalo. pic.twitter.com/LEYo3HcdYB — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) February 26, 2023

Fue por dichos tuits y su postura política durante el evento, que el público la criticó y le pidió que dejara de lado el tema y que se pusiera a cantar. En ese momento y entre los abucheos de la gente, Ana Gabriel se molestó y comenzó el reclamo en su contra:

"Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades".

Fue después de sus declaraciones que tomó un descanso para reponerse y descansar pues había puesto mucha energía en el discurso.

Al regresar a escena comentó que tras casi medio siglo de carrera anunciaba su retiro de la música: "Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir", una noticia que tomó por sorpresa al público y a la prensa que se encontraba presente.

Al finalizar el evento, Ana Gabriel utilizó su cuenta de Instagram para hacer una declaración y pedir disculpas a los asistentes del concierto que sí querían escucharla cantar. Acusó a los que la confrontaron mencionando que se trató de una falta de respeto y mencionó que esto nunca le había pasado en casi 50 años de carrera.