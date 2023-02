Shakira habló por primera vez de su divorcio con Piqué y la Sesión con BZRP

"Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse".

Shakira y su separación de Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar. Tras el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, en la Music Session #53, la cantante colombiana dio una entrevista con Enrique Acevedo para hablar de cómo se encuentra tras haberse desahogado con este tema que ha sido un éxito global.

"Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanación de proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto sino hubiese tenido esa canción, la oportunidad de expresarme y pensar en el dolor", confesó la cantante que en el tema le tira duro a quien fue su esposo por 12 años.

"No es solo sentir por sentir porque luego de que experimentas un desamor, una traición, un vacío o una decepción, hay que sentirlo y pensar en eso que se siente", declaró.

En la entrevista, Shakira se sinceró sobre lo que deseaba en la vida y era tener una familia unida, sin embargo ese sueño no fue posible tras terminar su relación con el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

"Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con su padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la forma de compensarte", declaró la cantante.

Mencionó que en repetidas ocasiones había sido "dependiente" de sus exparejas, pero que desde que se separó del exfutbolista todo cambió y mejoró. Ahora se siente más libre y con mucha fuera para seguir adelante con su vida.

"Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida. Cuando sales fortalecida es porque has aprendido a aceptar tus propias debilidades, aceptar tu vulnerabilidad, expresar eso que se siente, ese dolor. He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podría pasar. Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir", compartió.

En este complicado proceso que ha vivido a nivel personal, Shakira agradece el apoyo que ha recibido de sus amistades, como del cantante Alejandro Sanz, su compatriota colombiana Karol G y del mismo productor argentino Bizarrap, así como el cariño de su gente y el de sus admiradores.

"He descubierto verdaderos amigos, me siento realmente apoyada por mi público de una manera que no esperé".

Por más de 10 años, Shakira y Gerard Piqué formaron una familia al lado de sus dos pequeños, Milan de 10 años de y Sasha de 7. Tras meses de rumores, en junio del 2022 la pareja emitió un comunicado para dar por terminada su relación.