Arrestan a “Maestra del Año” por cargos sexuales contra un ex estudiante en National City

(NOTICIAS YA).-Padres de familia están aterrados por la seguridad de sus hijos después de enterarse de los graves cargos sexuales que se presentan en contra de una maestra de primaria de National City.

“Me sorprendió porque dije yo, Lincoln Acres, cuando lo mire dije ahh, y me quede nada más como, qué onda.” Sonia Gutiérrez, madre de familia preocupada.

Esta es una de las reacciones que padres de familia expresaron, al enterarse del arresto de una maestra de sexto grado de la primaria Lincoln Acres en National City, bajo sospecha de tener una relación inapropiada con un ex alumno de 13 años de edad.

“Nosotros traemos a nuestros hijos porque creemos que están bien, y mira lo que pasa.” Dijo Sonia.

Jacqueline Ma de 34 años de edad, quien fue nombrada como una de las mejores maestras del condado de San Diego, fue arrestada este martes en el plantel escolar alrededor de las 8 de la mañana, de acuerdo a un comunicado por parte del distrito escolar.

“Hoy, la policía llegó al campus de Lincoln Acres aproximadamente a las 8:00 a.m. y arrestó a un maestro bajo la acusación de tener una relación inapropiada con un ex alumno. Podemos confirmar que el estudiante ya no asiste a nuestro distrito y no tenemos conocimiento de otras víctimas. El arresto tuvo lugar en el campus, pero fue lejos de los estudiantes, ya que tanto la policía como el personal de nuestro sitio colaboraron para garantizar que el aprendizaje de los estudiantes y el ambiente del campus no se interrumpieran. Sabemos que toda nuestra comunidad escolar está tan atónita como nosotros por esta noticia. El distrito cooperará con la policía y no puede comentar más sobre la investigación pendiente. Continuaremos haciendo todo lo posible para mantener la seguridad, las necesidades y la educación de nuestros estudiantes, ante todo.” Dice el comunicado por parte del Distrito Escolar de National.

Hablamos con un psicólogo para que nos explique cómo poder abordar y prevenir este tipo de situaciones y esto fue lo que nos dijo.

“Para evitar todo esto lo mejor que se puede hacer es la prevención, y cómo lo vamos a prevenir, atendiendo la salud mental de todos los niños. Incluso cuando el niño se siente incómodo con la maestra y hacérselo saber algún responsable y el niño entender que eso está bien.” Comentó Abraham Díaz, psicólogo.

La policía de National City dijo que se inició una investigación después de que un padre de familia se pusiera en contacto con ellos el 6 de marzo para reportar la sospecha de que su hijo posiblemente estaba teniendo una relación inapropiada con su ex-maestra.

“A lo que dicen mis hijos, a lo que dice una amiga que su hijo también estuvo con ella, era muy buena maestra, en lo que era educativo, por eso estamos todos en shock”, dijo una madre angustiada.

El estudiante ya no asiste a la escuela y hasta el momento no hay conocimiento de otras víctimas. La maestra enfrenta tres cargos de actos lascivos y tres cargos cópula oral con un niño menor.

Aunque la maestra fue arrestada e ingresada a la cárcel de mujeres, salió bajo fianza el mismo día de su arresto. se presentará en corte el próximo martes 14 de marzo.