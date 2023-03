Empezó como un sueño; hoy tiene más de 20 años como policía en San Diego

(NOTICIAS YA).-En este Día Internacional de la Mujer, celebramos a todas las oficiales mujeres, especialmente el de la Sargento Cisneros, que empezó con un sueño desde que ella era niña y hoy con más de 20 años de experiencia como policía, quiere que ese mismo sueño lo cumplan otras niñas para que sean un reflejo verdadero de nuestra comunidad.

“Desde que era pequeña siempre miraba a los oficiales de policía y el trabajo que hacían en la comunidad, pero nunca miraba a oficiales que se mirarán como yo. Quiero que los jóvenes, especialmente las mujeres me miren y piensen en las posibilidades que también pueden lograr sus sueños.” Comentó Cristal Cisneros, Sargento del Departamento de Policía de San Diego.

Durante su larga trayectoria con el Departamento de Policía de San Diego, la sargento Cisneros ha pasado por varias posiciones; desde voluntaria, detective y hasta la fecha se desempeña como sargento.

“Me gustaba andar en la calle, estuve en la calle mucho tiempo, ya después de que tuve mis niños pues hay que calmarnos un poquito, fui detective y ya de ahí fui sargento.”

Pero todos los cargos que ha tenido la oportunidad de explorar dentro de sus más de 20 años de experiencia, el ayudar ayuda a prevenir que jóvenes se involucren con pandillas, es lo que le ha gustado más.

“Trabajar con los jóvenes me ha gustado mucho. Les puedo dar poquita esperanza, hay jóvenes que no tienen el hogar que quieren tener, poder trabajar con ellos y ayudarlos en la escuela o en la casa, me da esperanza.”

De acuerdo a Cisneros, en una carrera dominada por hombres, es importante resaltar que se puede tener un balance entre el trabajo y la familia

“Si es difícil, pero para mí siempre ha sido importante ser buena mamá, ser buena modelo a seguir para ellos, principalmente para mi hija y enseñarle que ella puede seguir sus sueños.”

El departamento de policía de San Diego cuenta con más de 1,800 oficiales y solo el 16 por ciento de ellos son mujeres. Al momento el departamento ofrece 15 mil dólares de bono al convertirse en policía, decenas de beneficios y mejor paga por ser bilingüe. Para más información puede ingresar a la pagina sandiego.gov

La sargento Cisneros tiene un mensaje importante para la comunidad, especialmente para las mujeres hispanas.

“Que estén orgullosas de ser mujeres y de sus fortalezas, principalmente en una carrera dominada por los hombres, pero eso no quiere decir que no podamos hacer un buen trabajo como ellos y una carrera excelente también.”