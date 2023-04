La organización “Las Valientes” ayuda a la comunidad hispana que sufre violencia doméstica

(NOTICIAS YA).-Al norte del condado de San Diego, precisamente en Vista, hay una organización sin fines de lucro que su único objetivo es ayudar a la comunidad hispana a salir de una relación violenta. Ayudan tanto hombres como mujeres, con procedimientos legales relacionados con la violencia doméstica.

La Doctora Ana Serrano comenzó la organización “Las Valientes” hace 22 años después de vivir en carne propia abuso doméstico por parte de su esposo, mismo abuso que duró más de 13 años y la terminó mandando al hospital.

“El abuso empezó leve, empezó con eres mensa, eres estúpida. Un empujón aquí, un empujón allá, no era paz, paz, paz. Era en el transcurso de los años. Aunque fui al hospital aun me quede porque me prometió que iba a cambiar y que ya no me iba a golpear.” Comentó Ana Serrano, Directora y Fundadora de “Las Valientes”.

Las valientes, es una organización sin fines de lucro, que ayuda a personas, principalmente la comunidad hispana, en obtener órdenes de restricción, divorcio, manutención, incluso asuntos de derecho de familia e inmigración.

¿Pero por qué nace la necesidad de ayudar a la comunidad hispana?

“Porque la comunidad hispana, especialmente los inmigrantes, no entienden y no saben las leyes de aquí. No saben lo que es una orden de restricción "dijo la doctora Ana.

Además de no conocer las leyes de este país, hay una barrera muy importante en contra de la comunidad hispana, el idioma, que en muchas ocasiones los detiene al querer tomar acción legal en contra de sus agresores.

“A veces no tiene quien habla español, o si lo hablan es bien mocho. Van a un lado y les dicen no, ve allá, van allá, pero tampoco hay alguien que hable español, entonces ve para allá, pero tampoco hay nadie, entonces se frustran y regresa a su casa.” Agregó la doctora Ana.

Todo el personal de “Las Valientes” son sobrevivientes de violencia doméstica, y ahora son ellas las que se encargan de ayudar a otras personas a denunciar a su agresor, como lo hace Toya Quintana.

“Tuve una situación de violencia doméstica y yo no sabía que había ayuda, había mucha ignorancia, no sabía absolutamente nada, sabiendo el idioma. Entonces yo entraba a la corte para agarrar una orden de restricción, pero en realidad alguien que me guiara, no sabía.” Dijo Toya Quintana, Directora de Desarrollo de Negocios en “Las Valientes”.

Las personas que necesiten los servicios de Las Valientes, pueden llamar al 760-439-1133 o visitar la página www.lasvalientes.org

Además de brindar ayuda legal, la organización “Las Valientes” está preparando una fiesta de 15 años para 15 mujeres que sobrevivieron la violencia doméstica y no pudieron celebrar esta fiesta tan especial. Ahora podrán hacerlo de forma simbólica este próximo 20 de mayo, para más información sobre este evento en como participar y apoyar, puede visitar www.lasvalientes.org