Más de 20 casas han sido consumidas por las llamas en incendio costero en California

(NOTICIAS YA).- Más de 20 casas han sido arrasadas por las llamas en un lujoso vecindario del condado de Orange, en California, tras un poderoso incendio forestal que se desató durante la noche de este miércoles.

El incendio ha sido denominado “Coastal Fire” y de acuerdo con los informes inició en la maleza entre las ciudades de Laguna Niguel y Laguna Beach, justo antes de las 3 p.m. hora local.

Desde entonces, los bomberos se enfocaron en el incendio, pero las llamas se extendieron rápidamente a zonas residenciales con vista al Pacífico.

Hasta la mañana de este jueves, el incendio consumió casi 200 acres sin que hubiera un avance en la contención, según informó la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange en Twitter.

El incendio, que fue avivado por los fuertes vientos que azotaron a la región del sur de California, ha requerido una ardua labor de los bomberos, incluso uniéndose equipos de otros condados.

De acuerdo con reportes locales, varias unidades de bomberos del área de San Diego fueron enviadas a la escena, incluidas de Chula Vista, San Diego, National City, Poway y Heartland Fire, para ayudar a combatir las llamas.

Algunos reportes detallan que hubo al menos cinco casas multimillonarias arrasadas por el fuego, entre ellas una valuada en al menos 10 millones de dólares.

Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas, pero las autoridades insisten en que los residentes de San Simeon, Sierra Vista, Alta Terra, Nucella, Serana, Avante, Tanarron, Teracina, Islands Avenue, Capri Court, Sunrisa Lane, Chapala Court, Arelu Court y Anamonte deben evacuar.

Fire Tankers dropping on the Coastal Fire in S. Orange County, between Laguna Beach and Laguna Niguel. pic.twitter.com/hm7WICgR5t

— Todd Thornton (@todd92651) May 12, 2022