Logran erradicar cáncer con medicamento experimental en estudio clínico

(NOTICIAS YA).-Tras ser administrado en 18 pacientes con cáncer rectal, un fármaco en investigación logró resultados prometedores al eliminar por completo el padecimiento en un ensayo clínico realizado en Estados Unidos.

El cáncer desapareció en todos los pacientes y fue indetectable mediante examen físico, endoscopía, tomografía por emisión de positrones, así como resonancias magnéticas. Además, todos ellos sanaron sin necesidad de radioterapia, cirugía o quimioterapia.

De acuerdo a información publicada por The New York Times, Luis A. Diaz Jr., líder del estudio y médico oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), la institución a cargo del estudio, detalló que no conocía ningún otro análisis en el que un tratamiento hubiera eliminado por completo el cáncer en todos los pacientes.

“Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer”, comentó el especialista sobre el fármaco inyectable, patrocinado por la farmacéutica GlaxoSmithKline, denominado Dostarlimab.

Este medicamento expone las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunitario pueda identificarlas y destruirlas.

El estudio se enfocó en un grupo de pacientes con cáncer de recto que poseían una mutación específica en sus tumores (denominadas MMRd), la cual está presente en al menos 10% de personas con dicho padecimiento.

La inmunoterapia con Dostarlimab revierte dicho escenario y provoca que el sistema inmunológico vuelva a reconocer a las células MMRd, las cuales al tener demasiadas mutaciones pueden ser atacada con mucha más fuerza, explican especialistas.

Estos pacientes con cáncer rectal tenían la opción de someterse a tratamientos de quimioterapia, radioterapia y, en la mayoría de los casos, una intervención quirúrgica que podría alterar sus vidas y provocar disfunciones en su organismo.

Por el momento, los investigadores se encuentran pendientes de cuánto durará la respuesta del fármaco y esperan obtener los mismos resultados en otro estudio. El fármaco se administró cada tres semanas durante seis meses con un costo de 11 mil dólares por dosis.