Tiroteo en Uvalde: se decían ‘te quiero’, ahora serán enterrados uno junto al otro

(NOTICIAS YA).-Annabell Guadalupe Rodríguez y Xavier López, ambos de 10 años y estudiantes de cuarto grado de la primaria Robb de Uvalde en Texas, eran mejores amigos; el cariño que sentían uno por el otro rebasaba las aulas, incluso sus familias se reunían de vez en cuando.

Ambos murieron el pasado 24 de mayo cuando un joven armado disparó contra la clase, matando a 19 niños y dos maestras.

Ahora sus padres, han decidido enterrarlos uno al lado del otro en el Cementerio Hillcrest de Uvalde.

Todo empezó años atrás, cuando eran más pequeños, Annabell llegó a casa contando que había conocido a un niño que se vestía muy bien y que olía rico, relataron las madres de los pequeños al medio de noticias ABC.

Two Uvalde victims who texted "I love you" to be buried next to one another. https://t.co/ueX0MBapYb pic.twitter.com/MCNrLSL0Wx

— ABC News (@ABC) June 8, 2022