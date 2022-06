Encuentran a Wisky, niño de 10 años extraviado en Aurora

(NOTICIAS YA).- ACTUALIZACIÓN: Wisky fue encontrado, informó la Policía de Aurora a través de un tuit, en el que también agradecieron a todas las personas que compartieron su publicación acerca del menor extraviado.

Antes de localizarlo, los agentes de la corporación recorrieron la zona de Colfax/Chambers en auto y a pie, mientras que la línea de Emergencias funcionó a la inversa de como usualmente hace, enviado a los residentes una alerta sobre la situación mediante la cual les solicitó permanecer atentos ante un posible avistamiento del menor.

NOTA ORIGINAL: Las autoridades de Aurora están buscando a un niño de la localidad cuyo paradero se desconoce.

A través de su página de Twitter, el Departamento de Policía local compartió la fotografía del menor, a quien identificó únicamente como “Wisky”.

“Has visto a Wisky? #Desaparecido“, escribió la corporación en la red social.

La Policía de Aurora informó que el menor tiene 10 años de edad, y no se sabe de él desde que fue a recoger la correspondencia en su complejo de apartamentos, ubicado cerca del número 15500 de la avenida 13 este,

Wisky mide alrededor de 4 pies y 9 pulgadas de estatura, y pesa entre 80 y 90 libras.

Cuando fue visto por última vez, portaba una camiseta azul con mangas blancas, pantalones cortos (shorts) en color negro con contorno blanco, y zapatos también blancos.

La agencia solicitó comunicarse directamente al 911 en caso de localizar a Wisky.

